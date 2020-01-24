История о «школьниках-террористах» из Снежинска обрастает слухами

Первая информация о произошедшем была опубликована на сайте малоизвестной политической партии.

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По сообщениям СМИ, ребята, которые якобы планировали устроить взрыв в школьной столовой, являются изгоями в коллективе и таким образом хотели привлечь к себе внимание.

Рассказывают, что девятиклассники воспитываются в неблагополучных семьях, на этом и основана их дружба. Из-за сложных взаимоотношений со сверстниками ребятам советовали пройти обследование у психиатра.

Первыми о готовящемся теракте написали на сайте политической партии «Рот Фронт». Мы спросили челябинского политолога о том, что представляет собой данная организация.

«Это наследник в какой-то мере запрещенной в России национал-большевистской партии Лимонова, это „экстремисты-леваки“, сродни красным бригадам в Германии, известным своим экстремизмом. Основная идеология таких организаций — все отнять и поделить. Резать всех, кто чуть-чуть богаче. То, что именно они за это схватились, видимо, им проблемы терроризма близки, а во-вторых — приближаются выборы, нужно о себе как-то заявить, это крайние левые», — прокомментировал политолог Андрей Лавров.

Некоторые СМИ пишут о возбуждении уголовного дела в отношении девятиклассников, однако правоохранительные органы такую информацию не подтверждают.