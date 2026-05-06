Искра под капотом спалила дом в Нязепетровском округе

Пожар охватил 200 квадратных метров жилой территории

В селе Шемаха Нязепетровского муниципального округа произошел пожар. Причиной возгорания стала искра под капотом автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

По словам очевидцев, сначала загорелась легковушка во дворе дома на улице Крестьянской. Из-за ветра и плотной застройки пламя быстро перекинулось на жилой дом и хозяйственные постройки.

На место прибыли сотрудники Каслинского гарнизона и добровольная пожарная команда. Пожар ликвидировали на площади 200 квадратных метров. В тушении участвовали 14 огнеборцев и три единицы техники. Пострадавших нет.

Предварительная причина — неисправность электрооборудования автомобиля.

