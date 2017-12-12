/ Полиция ищет предполагаемого похитителя 200 долларов с перцовым баллончиком в Челябинске

Подозреваемый попал в объектив камер наружного наблюдения.

Полиция Челябинска разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Он, по версии следствия, напал на иностранного студента в центре города, вооружившись перцовым баллончиком. Таким образом пострадавший лишился 200 долларов.



По данному факту в отделе полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Приметы подозреваемого: мужчина европейской внешности, на вид в возрасте от 40 до 45 лет, рост 175–180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку темного цвета с меховым воротником, черную шапку и брюки темного цвета.

Сотрудники полиции просят жителей, располагающих информацией о личности и месте нахождения предполагаемого подозреваемого, сообщить эту информацию по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 8(351) 267-77-04, 8(351) 267-77-04 или в отдел уголовного розыска городского Управления по телефонам: 8-951-808-74-31, 8-912-307-02-22.