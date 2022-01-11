Иркутская полиция задержала жителей Миасса, продававших сибирякам несуществующую технику для майнинга

Теперь следствие разыскивает потерпевших от действий мошенников в других регионах

Два жителя Миасса подозреваются полицейскими Иркутска в серии мошенничеств на почве майнинга криптовалюты. Южноуральцы одним продавали несуществующее оборудование для добычи виртуальных денег, а у других брали реальную технику в аренду и исчезали с ней, сообщает пресс-служба межмуниципального УМВД «Иркутское».



По информации пресс-службы иркутской полиции, в середине декабря 2021 года в УМВД сибирского города обратились 16 местных жителей. У всех были схожие истории: они увидели в интернете объявления о помощи в майнинге и обратились в офис на улице Байкальской. Там потерпевшие заключали договоры с двумя молодыми людьми: одни пытались приобрести оборудование для добычи криптовалюты, другим обещали сдать в аренду помещение под «майнинговую ферму», третьи сдавали в аренду собственную технику для размещения в майнинговой гостинице. Обещанное оборудование покупателям не было доставлено, «арендованные» квадратные метры оказались пусты, собственная техника иркутян пропала.

Оперативники вышли на след предполагаемых мошенников: те к моменту возбуждения уголовного дела успели перебраться в Тюмень, бросив офис в Иркутске. Задержанные молодые люди оказались жителями Миасса, 28 и 33 лет, они уже дали признательные показания об обмане около 40 человек. Однако при себе у обвиняемых оказалось только около 400 тысяч рублей. Похищенное оборудование нашлось в Челябинске.

На сегодня оба обвиняемых в серии афер (часть 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество») заключены под стражу. Следствие призывает граждан, пострадавших от действий мошенников, обратиться с заявлениями в ближайшие отделы МВД.