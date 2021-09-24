Инженера челябинского управления транспорта осудили за взятку

Преступление выявлено УФСБ России по региону

В Челябинске вынесли приговор старшему инженеру отдела управления транспорта городской администрации. Он признан виновным в получении взятки. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в СУ СКР по региону.

Установлено, что осужденный получил взятку в размере 35 тысяч рублей в 2020 году. В обмен на деньги он оказал покровительство организации при выполнении муниципального контракта на пассажирские перевозки.

«В отношении старшего инженера было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“)», — рассказали в региональном СУ СКР.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.