Инженер из Снежинска перевел мошенникам почти девять миллионов рублей

Мужчина отдал все свои сбережения и кредитные деньги, взятые под залог квартиры

76-летний инженер-конструктор из Снежинска перевел мошенникам все свои сбережения в размере 6,5 миллиона рублей, а затем оформил кредит под залог квартиры и вновь отправил полученные деньги неизвестным. Всего снежинец лишился почти девяти миллионов рублей. Полицейским мужчина признался, что знал о мошеннических схемах, но не придавал им значения. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился главным специалистом отдела финансового мониторинга банка. Он сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с его счетов, и их нужно спасать. Эти слова подтвердила позвонившая следом другая банковская сотрудница. Недолго думая, мужчина отправился в банк и снял сначала миллион рублей, а затем еще 5,5 миллионов рублей. Все средства он перевел на указанный ему якобы резервный счет.

«Однако злоумышленники на этом не остановились и сообщили мужчине, что его личный кабинет на сайте „Госуслуги“ был взломан, и существует угроза потери его недвижимости. Для того, чтобы „защитить“ квартиру, мошенники настоятельно посоветовали оформить еще один кредит под залог недвижимости, что потерпевший и сделал. Полученные 2,6 миллиона кредитных рублей он вновь перевел на счета мошенников»,— уточнили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!