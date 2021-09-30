Инвалид-колясочник упал в карьер в челябинском парке Гагарина

Пострадавшего увезли в больницу

В Челябинске спасатели вытащили из карьера 68-летнего инвалида-колясочника. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.

ЧП случилось накануне, 29 сентября. Мужчина на инвалидной коляске съехал с берега и упал прямо в карьер в парке Гагарина. Очевидцы тут же вызвали спасателей.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и вытащили 68-летнего мужчину из воды. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь — его увезли в больницу.