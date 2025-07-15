Инвалид-колясочник погиб на пожаре в Кизильском районе

Мужчина не успел покинуть задымленное помещение

Короткое замыкание электропроводки стало причиной смертельного пожара в Кизильском районе. В поселке Чапаевском загорелся частный дом на двух хозяев, выбраться смогли не все, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

«В момент ЧП внутри находилась семья. Две женщины и 15-летний подросток эвакуировались самостоятельно. Мужчина, передвигавшийся на коляске, погиб — он не успел покинуть задымленное помещение», — говорится в сообщении.

Для тушения возгорания привлекались 11 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Пожарного извещателя в доме не было, добавили в ведомстве.