Драка между учеником и сотрудником ЧОПа произошла в одной из школ Челябинска

Охранника отстранили от работы

В Челябинске в школе № 109 произошла драка между учеником и сотрудником ЧОПа. Об инциденте, который произошел утром 6 февраля, сообщили в министерстве образования Челябинской области.

Все необходимые службы, в том числе правоохранительные органы и психолог, сразу подключились. Родителей школьника незамедлительно проинформировали о произошедшем.

Сотрудника частного охранного предприятия отстранили от работы. Ситуация находится на контроле органов управления образованием. Специалисты проанализируют инцидент.

Прокуратура организовала проверку после сообщения о конфликте ученика и охранника школы. Надзорное ведомство выяснит, соблюдаются ли в образовательной организации условия безопасного пребывания. Также прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц.