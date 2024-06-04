Интимные фото жителя Миасса попали в руки вымогателей

Чтобы выкупить их, молодой человек перевел мошенникам деньги

Девятнадцатилетний житель Миасса перевел аферистам 8,5 тысячи рублей, чтобы его интимные фотографии не были опубликованы в интернете. Об этом сообщило ГУ МВД России по Челябинской области.

Интернет-мошенник убедил жителя Миасса, что его интимные фото и фото его подруги хранятся на облачном диске. Аферист рассказал, что парень сможет их удалить, если выкупит логин и пароль от хранилища за 8,5 тысячи рублей.

Молодой человек перевел деньги, но не получил доступ к диску — вымогатель просто пропал. Тогда обманутый южноуралец обратился в полицию.

Полицейские установили, что злоумышленники взломали интернет-аккаунт пострадавшего и получили доступ ко всей личной информации, включая переписку.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее две жительницы Миасса стали жертвами вымогателя, который требовал деньги за их приватные фото.

Автор: Анастасия Грищенко