«Интерсвязь» готова заплатить 200 тысяч рублей за информацию о мужчинах, испортивших домофоны в Магнитогорске

Уничтожено 30 панелей компании на подъездах

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В Магнитогорске неизвестные мужчины в масках и с дрелью высверлили домофоны «Интерсвязи» в многоквартирных домах. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе компании.

Порча имущества фирмы происходит в Магнитогорске уже не в первый раз. В ночь на 22 июля неизвестные повредили 9 домофонов. Тогда «Интерсвязь» объявила о вознаграждении в 100 тысяч рублей за информацию о злоумышленниках.

«Люди в масках орудуют ночью, просверливают домофоны и скрываются. Первый подобный случай был зафиксирован в июле, второй — 4 августа. Причем пострадали не только наши устройства, что может говорить о намеренном акте вандализма», — рассказали в пресс-службе.

При выявлении правонарушителей компания намерена добиться возмещения ущерба, а также выплатить награду в 200 000 рублей за информацию, которая поможет в поимке злоумышленников.

«Сообщить информацию можно двумя способами: позвонив на единый бесплатный номер контакт-центра 8 800 2000 747 или написав в чат мобильного приложения „Интерсвязь. Умный город“», — добавили в компании.

Отделом дознания отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).