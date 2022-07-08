Интернет-мошенник заработал на жителях Магнитогорска 9,5 миллиона

Полиция разыскивает других пострадавших от рук IT‑афериста

В УМВД России по Магнитогорску поступили обращения от трех жертв ложных объявлений о продаже в интернете. Над уголовным делом работают сотрудники отдела по борьбе с преступлениями с использованием IT-технологий. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.



По данным следствия, каждый из пострадавших магнитогорцев стал жертвой мошенничества в интернете, доверившись объявлениям о продаже мебели, путевок и жилья по заниженной стоимости. Автор объявлений, получив от клиентов деньги, свои обещания не выполнял и просто присваивал средства. Причиненный им ущерб составил 9,5 миллиона рублей.

В конце концов сотрудники УМВД и ОМОН «СТАЛЬ» Росгвардии по Магнитогорску задержали 32-летнего безработного подозреваемого.

Следственным управлением УМВД были возбуждены уголовные дела против задержанного по статье УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, грозящее подозреваемому, — лишение свободы сроком до 10 лет.

На данный момент полиция Магнитогорска выясняет причастность гражданина к аналогичным преступлениям.

Автор: Влада Михеева