Инструктор веревочного парка пойдет под суд по делу о гибели туриста в Сатке

Мужчина разбился на аттракционе «Зиплайн»

Следственные органы завершили расследование уголовного дела старшего инструктора веревочного парка в Сатке по делу о гибели 34‑летнего жителя Перми на аттракционе, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия случилась 14 июля на Айских притесах. По версии следствия, посетитель парка, не осведомленный о запутавшейся веревке, в конце спуска на зиплайне опустил руки и столкнулся с металлической лестницей. Прибывшие медики пытались реанимировать потерпевшего, однако он скончался.

В следственном управлении по факту смерти мужчины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.