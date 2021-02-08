Инструктор канатной дороги в Магнитогорске, допустивший падение ребенка, оштрафован

Мальчик ударился о землю

Суд приговорил инструктора канатной дороги в Магнитогорске к штрафу за то, что он допустил падение с высоты 10-летнего ребенка, сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе областной прокуратуры.

Правобережный районный суд Магнитогорска рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника ООО «Высотные развлечения», обвиняемого по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Установлено, что 7 января 2021 года инструктор ZipLine, находясь на территории МАУ «Парки Магнитки», оказал услуги по катанию на канатной дороге, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что привело к падению 10-летнего ребенка с высоты.

Мальчик ударился о землю, испытал физическую боль.

Суд с учетом возмещения родителям ребенка причиненного морального вреда назначил виновному наказание в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.