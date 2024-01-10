Инспекторы задержали 18-летнего угонщика авто на трассе в Челябинской области

Несмотря на юный возраст, парень уже неоднократно судим

В Еткульском районе Челябинской области 18-летний парень угнал автомобиль. Молодому человеку хватило нескольких минут, чтобы скрыться с места преступления на чужом авто. Однако вскоре парня задержали. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратилась супруга владельца машины. Она пояснила, что ее муж на несколько минут оставил автомобиль с ключами в замке зажигания во дворе жилого дома, а когда вернулся, машины уже не было.

Информация была передана наружным службам, и вскоре дежурившие на автодороге Еткуль — Еманжелинка сотрудники ГИБДД заметили разыскиваемый автомобиль. Они остановили машину и выяснили, что угонщиком оказался 18-летний уроженец Пластовского района. Несмотря на свой возраст, парень уже имеет несколько судимостей.

Теперь ему снова предстоит ответить перед законом: в отношении молодого человека возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.