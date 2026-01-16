Инспекторы составили протоколы на управлявших снегоходами на озере Увильды

На территории водоема действует режим особой охраны

Сотрудниками ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» составлены протоколы на управлявших двумя снегоходами на озере Увильды. Технику изъяли у нарушителей режима особой охраны озера, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Озеро Увильды является гидрологическим памятником природы, на территории которого действует режим особой охраны. Движение и стоянка технических средств с двигателями внутреннего сгорания, в том числе снегоходов, здесь запрещены», — подчеркнул исполняющий обязанности директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев.

О нарушениях природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях можно сообщить по телефону +7 (351) 263-01-04.