Сотрудниками ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» составлены протоколы на управлявших двумя снегоходами на озере Увильды. Технику изъяли у нарушителей режима особой охраны озера, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Озеро Увильды является гидрологическим памятником природы, на территории которого действует режим особой охраны. Движение и стоянка технических средств с двигателями внутреннего сгорания, в том числе снегоходов, здесь запрещены», — подчеркнул исполняющий обязанности директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев.
О нарушениях природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях можно сообщить по телефону +7 (351) 263-01-04.