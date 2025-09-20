Инспекторы МЧС спасли тонущего на озере Тургояк мужчину

Южноуралец устроил заплыв в прохладной воде

В Челябинской области на озере Тургояк помощь спасателей потребовалась 34‑летнему мужчине. Южноуралец устроил заплыв в прохладной воде, но вернуться на берег у него не хватило сил. Тонущего мужчину заметили отдыхающие, они вызвали спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На помощь южноуральцу прибыли инспекторы Центра госинспекции по маломерным судам. Они добрались до него на лодке и вытащили из воды буквально за несколько мгновений до трагедии. Купальщика доставили на берег, где его уже ждала бригада медиков. Мужчину госпитализировали.

В областном ГУ МЧС России напомнили, что купальный сезон уже завершен, а температура воды составляет не более 16 градусов, чего не достаточно для комфортного купания. Осенью отдыхать можно только вблизи водоемов.