Инспекторы ГИБДД Челябинской области спасли пожилую пару, застрявшую на трассе

Водитель автомобиля не справился с управлением в условиях непогоды и съехал в кювет

Накануне в Челябинской области на автодороге Челябинск — Новосибирск пожилой мужчина, находясь за рулем автомобиля «Митсубиси», не справился с управлением в условиях непогоды и съехал в кювет. К счастью, ни он, ни его супруга не пострадали, однако выбраться на дорогу они не смогли. На помощь оперативно прибыли сотрудники полиции, которые несли службу буквально в километре от места ЧП.

Инцидент произошел на 30-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, съехав в кювет, автомобиль плотно осел в сугробе и дальше не мог двигаться. Южноуралец обратился за помощью в полицию и получил ее спустя считанные минуты.

«Сотрудниками полиции было принято решение доставать автомобиль своими силами. Совместно с водителем они стали откапывать застрявшую автомашину, а женщине-пассажиру предоставили возможность согреться в патрульном автомобиле. Вернув транспортное средство на проезжую часть и убедившись, что мужчина и женщина не нуждаются в медицинской помощи, а автомобиль не получил повреждений, инспекторы пожелали счастливого пути пожилой паре»,— сообщили в ведомстве.

После того как путешественники благополучно добрались до дома, они поблагодарили своих спасателей в социальных сетях от лица всей семьи.