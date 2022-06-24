Инспектора РЖД подозревают в получении взятки от коммерсанта в Челябинской области

По версии следствия, он получил 174,5 тысячи рублей

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора по качеству и приемке строительно-монтажных работ филиала ОАО «РЖД». Его подозревают в получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По предварительной версии, в период с 2019 по 2021 год железнодорожник получил на карту жены деньги от представителя транспортной компании за общее покровительство при выполнении работ по договору.

«Принятие работ ненадлежащего качества подвергало опасности функционирование железнодорожного транспорта. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области», — сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.