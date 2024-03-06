Инспектора Минсельхоза Челябинской области будут судить по делу о взятке

Инженер выдавал удостоверения об обучении трактористам

Следственные органы окончили расследование уголовного дела о взятках бывшего главного инженера-инспектора Кунашакского района управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства Челябинской области Дамиля Хусаинова. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый в течение года за деньги организовал изготовление свидетельств об обучении для трактористов-машинистов. Фактически лица, получившие документ, не проходили обучение в учреждении дополнительного профессионального образования.

«Преступления выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Выявлено 19 эпизодов взятки (статья 290 УК РФ) и 4 преступления по статье 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Всего Хусаинов получил 414 тысяч рублей.