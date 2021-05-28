Инспектор ГИБДД в Магнитогорске скрыл ДТП с участием знакомого

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Магнитогорске инспектор ГИБДД не оформил ДТП с участием знакомого местного жителя. Как сообщили сегодня, 28 мая, в пресс-службе СКР по Челябинской области, он подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в марте 2019 года подозреваемый, зная, что местный житель совершил ДТП, не оформил и скрыл его. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В настоящее время проводится сбор доказательств. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.