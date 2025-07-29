Инспектор ГАИ в Озерске слил знакомому данные из оперативной базы МВД

Полицейский подозревается в превышении полномочий, возбуждено уголовное дело

В Челябинской области полицейский подозревается в распространении служебной информации из базы МВД, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, инспектор РЭО по Озерску залез в служебную базу в апреле текущего года. Сделал это по просьбе знакомого — чтобы собрать данные на физическое лицо.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

В следственном отделе по городу Касли в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения. Дома у инспектора прошли обыски, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности.

В полицейском главке сообщили, что в отношении подозреваемого начата служебная проверка.