Инспектор ДПС спас ребенка из горящего дома в Кунашаке

Он заметил задымившуюся крышу, патрулируя улицы ранним утром

В Кунашакском районе сотрудник Госавтоинспекции спас девочку из горящего дома, рассказали в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что инспектор ДПС лейтенант полиции Тимур Низамов находился на маршруте патрулирования. Проезжая по улице Гагарина около 7 часов утра, он заметил задымление крыши частного дома.

«Полицейский сразу позвонил в дежурную часть, а сам бросился к дому. Не дожидаясь приезда пожарных, перемахнул через ворота и вбежал в задымленное помещение. Там он увидел девочку лет десяти, которую, закрывая собой, вывел из дома. Через несколько минут на место прибыли пожарные, бригада скорой помощи и взволнованные родители школьницы», — рассказали в полиции.

Тимур Низамов рассказал, что за четыре года службы с подобной ситуацией столкнулся впервые. По его словам, в тот момент он не думал о последовательности действий или собственной жизни. Главным для него было спасти жизни тех, кто находился в доме.

За проявленную смелость и решительность инспектор представлен к награде.