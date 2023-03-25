Иностранца с почти двумя килограммами наркотика задержали в Челябинске

Мужчина спрятал свертки в бутылках из-под сока и энергетиков

В Челябинске полицейские задержали уроженца ближнего зарубежья, в автомобиле которого обнаружили более 1000 свертков с наркотиками. Общая масса запрещенного вещества составила почти 2 килограмма. Мужчина заключен под стражу, сообщили 25 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль «Киа Оптима» полицейские остановили возле одного из садовых товариществ. За рулем находился 34-летний иностранец, проживающий в Московской области. При досмотре в салоне машины они обнаружили семь бутылок из-под энергетического напитка, в которых находился 701 сверток с порошкообразным веществом.

Кроме того, в бензобаке автомобиля они обнаружили семь бутылок из-под сока, в которых было еще 350 свертков с наркотиком. Экспертиза показала, что в свертках находится героин общей массой 1800 граммов. Запрещенное вещество мужчина намеревался сбыть бесконтактным способом.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).