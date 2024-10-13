Иностранца с крупной партией наркотика задержали в Челябинске

Парень намеревался сбыть героин

В Калининском районе Челябинска сотрудники Госавтоинспекции задержали 21‑летнего уроженца страны ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотика. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодой человек, увидев полицейских, бросил сверток с наркотиком и попытался уехать на оставленной неподалеку машине. Однако правоохранители успели задержать его. Они взяли сверток, а также обыскали автомобиль, в котором обнаружили еще несколько свертков с порошкообразным веществом. Наркотик отправили на экспертизу, а задержанного — в отдел полиции для разбирательств.

«Выяснилось, что незадолго до задержания злоумышленник разложили 44 закладки с героином, которые впоследствии были изъяты полицейскими в ходе осмотра места происшествия. Также был изъят сверток с расфасованными закладками, который подозреваемый сбросил при виде полицейских. Общий вес изъятого героина составил около 120 граммов»,— уточнили в ведомстве.

Также правоохранители выяснили, что задержанный приехал в Челябинск из Екатеринбурга для сбыта наркотика через тайники.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и сбыте наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Задержанный заключен под стражу.