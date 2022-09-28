Иностранца с крупной партией наркотика задержали в Челябинске

Парень намеревался сбыть героин наркозависимым горожанам

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские задержали с наркотиками 21-летнего иностранца, который намеревался сбыть запрещенное вещество на территории города. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее не судимого жителя ближнего зарубежья задержали сотрудники ДПС во время контроля за безопасностью дорожного движения. При себе у парня оказалось 65 свертков с героином общей массой более 120 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 стать 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Подозреваемый заключен под стражу.