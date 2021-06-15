Иностранец ввез в Челябинскую область семь килограммов наркотика

Мужчине грозит до 30 лет тюремного заключения

Полицейские Верхнеуральского района возбудили два уголовных дела в отношении мужчины, подозреваемого в контрабанде наркотика через границу Российской Федерации. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители установили, что 37-летний житель соседнего государства, находясь за рулем автомобиля «КАМАЗ», провез в запасном колесе через границу РФ в Челябинскую область около семи килограммов каннабиса. Кроме того, мужчина подозревается в незаконном обороте запрещенного вещества в поселке Краснинский.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“) и части 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства“). Максимальная санкция данных частей статей — лишение свободы на срок до 10 и до 20 лет соответственно»,— уточнили в ведомстве.

В отношении иностранца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.