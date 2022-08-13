Иностранец похитил теленка стоимостью 40 тысяч рублей в Челябинской области

Злоумышленник задержан и заключен под стражу

В Чебаркульском районе Челябинской области местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже теленка. Самовольный уход хозяин животного сразу же исключил. Вскоре полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщили 13 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

53-летний хозяин животного рассказал, что оставил теленка пастись около своего дома. В какой-то момент он обнаружил, что животное похищено. Ущерб он оценил в 40 тысяч рублей.

В расследовании дела помог рабочий одного из расположенных неподалеку предприятий. Он сообщил, что видел подозрительный автомобиль, который стоял в кустах, и назвал его особенности. Вскоре полицейскими были найдены и машина, и ее владелец — 20-летний уроженец ближнего зарубежья.

«Задержанный, имеющий разрешение на временное проживание, пояснил, что увидел теленка и у него возник умысел похитить животное, а затем продать, что он и сделал. Злоумышленник продал теленка за 10 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый возместил половину причиненного ущерба владельцу»,— рассказали в ведомстве.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории региона.