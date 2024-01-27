Иностранец планировал сбыть в Челябинске крупную партию героина

Полицейские изъяли запрещенное вещество

В Челябинске полицейские задержали 25-летнего иностранца, который планировал распространять на территории города героин через тайники. Всего по месту жительства парня правоохранители обнаружили и изъяли 233 грамма запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Внушительную партию героина иностранец прятал в квартире, расположенной в Ленинском районе. Там же правоохранители обнаружили весы и упаковочный материал. Все это было подготовлено для организации тайников и дальнейшего сбыта запрещенного вещества.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф. Пока подозреваемый ожидает меру пресечения, полицейские выясняют, кто еще причастен к сбыту наркотиков и где уже заложены закладки.