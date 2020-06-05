Иномарка вспыхнула во время движения в Златоусте

Водитель успел покинуть авто.

Послушать 00:00

ЧП произошло в районе метзавода в Златоусте. На повороте в сторону поселка строителей вспыхнул «Крайслер». Водитель вовремя успел покинуть машину и попытался спасти ее с помощью огнетушителя.

«В 12.30 4 июня по адресу: г. Златоуст, ул. Мельнова, 6, произошло возгорание легкового автомобиля во время движения. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека и 1 единица техники», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сбить пламя смогли прибывшие на место спасатели. В результате происшествия никто не пострадал. Выгорел моторный отсек «легковушки». Предварительная причина пожара — возгорание электропроводки.