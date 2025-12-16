Иномарка врезалась в ограждение в центре Челябинска — пострадала пешеход

Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого в центре Челябинска пострадала женщина-пешеход. Подробности происшествия «Первому областному информагентству» рассказали в ГАИ.

Авария случилась в девятом часу вечера у дома № 60 по улице Цвиллинга.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Ниссан Кашкай“, мужчина 1987 года рождения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на металлическое ограждение, повредив его. В результате чего телесные повреждения получила женщина-пешеход, которая находилась на тротуаре», — рассказали в ГАИ.

Женщину с травмами увезли в больницу.

Причину случившегося устанавливает ГАИ.