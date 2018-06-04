/ Снесшая светофор иномарка попала на видео в Чебаркуле

Нетрезвый водитель устроил ДТП на машине друга.
Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства странной аварии на улице Октябрьская в Чебаркуле. В этом помогла а запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что «Хендай Соната» вылетает на перекресток и, даже не пытаясь повернуть, сносит светофор, дорожный знак и въезжает в стену здания.
Как выяснилось позже, за рулем авто находился не владелец, а его друг. При этом он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
При повороте с улицы Ленина 24-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, сбил светофор на улице Октябрьская, врезавшись в здание. Водитель и пассажир не пострадали, автомобиль получил механические повреждения. Водитель привлечен к административной ответственности по статьям «За управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения» и «За повреждение дорожных сооружений» КоАП РФ. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Чебаркуля.
Мужчину ждут два штрафа — 30 тысяч рублей и от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, у него на два года отберут водительские права.
Также управление ЖКХ администрации Чебаркуля намерено добиться оплаты нарушителем стоимости светофора. Сделано это будет в судебном порядке.