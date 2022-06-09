Иномарка сбила пенсионерку на «зебре» в Челябинске

68-летняя женщина с травмами доставлена в больницу

В Челябинске вечером 8 июня автомобиль Nissan Note сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Женщина 1954 года рождения госпитализирована с травмами, сообщили сегодня, 9 июня, в ГИБДД Челябинска.

ДТП произошло около 7 часов вечера на улице Индивидуальной. За рулем иномарки находилась женщина 38 лет.

Первому областному информагентству в ГИБДД уточнили, что пострадавшая в ДТП пожилая женщина получила достаточно серьезные травмы. Если телесные повреждения будут признаны тяжкими, водителя иномарки ожидает уголовная ответственность.

Всего за минувшие сутки в Челябинске произошло 46 дорожно-транспортных происшествий.