/ Иномарка едва не вылетела с дороги в сосновый бор Челябинска

Столкновение трех легковушек попало на видео.

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«Рено Логан», «Киа Сид» и «Сан йонг» столкнулись недалеко от Плотины Шершневского водохранилища. Очевидцы сообщают, что две вишневые иномарки оказались на встречной полосе движения. При этом поворота на том участке дороги нет, а разворот запрещен. Скорее всего, предполангают очевидцы, машины развернуло во время столкновения.

Вишневый «Рено Логан» был очень сильно поврежден, весь помятый. У «Киа» лишь передняя часть немного пострадала. Когда мы проезжали мимо, уже стоял автомобиль полиции. Скорой помощи не было. Там недалеко от этого места находится пешеходный переход. — рассказывают очевидцы аварии.

От сильного удара автомобиль «Рено Логан» едва не съехал в сосновый бор.