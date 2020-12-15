«Иногда изымаем сотни тысяч и даже миллионы нелегальных пачек»

Как полиция в Челябинской области противодействует торговле контрафактными сигаретами.

По данным журнала «Эксперт», в Челябинске свыше 23% всей табачной продукции является нелегальной. Полиция, таможенники и пограничники отслеживают многие поставки ещё на границе России, а также изымают то, чему удалось просочиться на внутренний рынок. Но работы в этом направлении предстоит ещё много. О том, как удается сдерживать рост рынка нелегальных сигарет в столице Южного Урала, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

По разным оценкам, сейчас от 10% до 15% табачного рынка России занимают нелегальные сигареты, т. е. табак без цифровой маркировки и российских акцизных марок. Оборот табачной контрабанды и контрафакта наносит вред и обществу, и экономике. Это продажа сигарет подросткам, ущерб поступлениям в госбюджет, вывод денег из легального оборота и разорение честных предпринимателей из-за недобросовестной конкуренции.

Одна из ключевых причин большого распространения нелегальных сигарет — их ценовое преимущество, полученное незаконным способом. «Серые» пачки могут стоить в 2–3 раза ниже, чем маркированные сигареты. В январе 2021 года из-за резкого повышения акцизов на табак средняя цена легальной пачки вырастет со 120 до 140 рублей. Обычно после этого рост начинает показывать и оборот нелегальных сигарет.

Кроме того, эксперты отмечают, что активное развитие теневого рынка табака в последние годы —результат работы международных криминальных структур. Исследование Gathering Storm компании JTI показывает, что, судя по ситуации в 50 странах мира, можно сделать вывод о подготовке табачных ОПГ к новой волне насыщения рынка «серым» табаком.

К счастью, правоохранители научились работать с этой проблемой, демонстрируя успешные результаты. В этом году многие региональные управления МВД поставили рекорды по объему изъятых нелегальных сигарет. Челябинская область не стала исключением. Например, в результате одной лишь операции месяц назад было задержано около 10 тыс. пачек нелегальных сигарет, которые везли из Казахстана в Екатеринбург.

Подробнее о ситуации в регионе рассказал начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области, подполковник полиции Вадим Фахретдинов.

— С самого начала года в СМИ увеличилось количество сообщений об успешных операциях правоохранительных органов по пресечению оборота нелегальной табачной продукции. Сообщали о закрытии тайных складов, пресечении поставок контрабандных сигарет на территорию России. Какова ситуация в Челябинской области?

— Мы активно работаем над выявлением нелегальной торговли. Например, в этом году в рамках операций по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере потребительского рынка (продажа контрафактного алкоголя, табака, одежды и т. п.) провели более 4 800 проверок, выявили более 2 700 правонарушений.

Если говорить о незаконном обороте табачной продукции, то цифра в 124 возбужденных уголовных дела в этой сфере говорит и о масштабе проблемы, и об уровне усилий, которые мы предпринимаем для борьбы с ней.

Подавляющее большинство нелегального табака составляет контрабандная продукция — на таких пачках нет акцизных марок. Напомню, что по законодательству акцизная или специальная марка должна быть на каждой пачке сигарет, вне зависимости от страны производства. Специальные марки получают и наносят на пачки отечественные производители табачной продукции, акцизные марки – её импортеры. Наличие марки на пачке сигарет свидетельствует о том, что с неё уплачен установленный государством акцизный сбор. Если марка отсутствует — это первый и самым верный признак контрафакта.

— С чем чаще сталкиваетесь — с ввозом контрафакта из-за рубежа или с продукцией, произведённой на территории России?

— В основном — ввоз из-за рубежа продукции импортных брендов. Чаще всего — из государств, которые раньше были республиками СССР.

Объемы партий бывают разные, иногда до сотен тысяч и даже миллионов пачек. Но в основном крупные каналы такого «импорта» отслеживаются и достаточно успешно пресекаются. Не только полиция, но и наши коллеги из Федеральной таможенной службы, пограничных войск серьезно нацелены на борьбу с ввозом контрафактной продукции.

Достаточно часто встречаются и попытки подделать акцизные или специальные марки. Но, как правило, фальшивки достаточно легко определить — они печатаются на обычной бумаге на дешёвом принтере и не содержат тех средств защиты, которые есть у подлинных марок.

— Могут ли продавцы контрафактной табачной продукции не знать, не догадываться, не понимать, чем именно они торгуют?

— Какие-то рядовые продавцы, скажем, в обычных киосках — да, могут заблуждаться. Те же, кто занимается крупным или средним оптом — исключено. Они заведомо знают и понимают, с чем имеют дело, и у таких торговцев умысел на правонарушение налицо.

— Насколько качественна контрафактная табачная продукция?

— При каждом случае изъятия образцы нелегальных сигарет отправляются на исследования к экспертам. Как правило, контрафакт если и изготовлен из табака, то весьма низкого качества. Хотелось бы предупредить граждан: если вы видите необычно дешевые сигареты, прежде всего импортных торговых марок, — знайте, это скорее всего подделка, контрафакт. Возможно — небезопасный.

Кроме того, торговля контрафактом, по многочисленным экспертным оценкам, наносит экономический ущерб. Это и прямой ущерб от неуплаченных акцизов, и ущерб честному бизнесу, который торгует табачной продукцией легально, платит все акцизы, налоги, выплачивает своим работникам зарплату. Контрафакт, как правило, значительно дешевле в рознице, что делает легальную продукцию неконкурентной, а торговлю ей — невыгодной.

Что же до масштабов вреда — только во время одной из последних наших операций было изъято 5 000 коробок контрафактных сигарет, в общей сложности около 250 000 пачек. По оценкам экспертов, если бы эта продукция была реализована в рознице, ущерб мог составить около 100 млн рублей.