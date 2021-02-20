Инкассаторская машина врезалась в маршрутку с пассажирами в Челябинске

Пострадал мужчина

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На перекрестке улицы Молодогварейцев и Комсомольского проспекта произошло ДТП. Автомобили ГАЗ, двигаясь во встречных потоках, столкнулись. Пострадал один пассажир маршрутки. Об этом сообщили в челябинской Госавтоинспекции.

Все произошло накануне вечером, 19 февраля. Водитель маршрутки намеревался свернуть на Комсомольском проспекте и столкнулся с инкассаторской машиной.

В результате жесткого толчка пострадал 51-летний пассажир маршрутки, ему назначено амбулаторное лечение. Шестеро пассажиров покинули транспорт самостоятельно.

Происшествие попало на камеры наблюдения.