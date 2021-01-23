Имея билет, не смогла улететь: челябинская телеведущая стала жертвой овербукинга

Девушка должна была вылететь в Сочи еще утром 22 января, а смогла улететь лишь вечером

Челябинская телеведущая Екатерина Назарова накануне попала в неприятную ситуацию: из-за овербукинга девушку не пустили в самолет и посоветовали дождаться другого рейса. По словам челябинки, она должна была улететь в Сочи на важную встречу в определенное время, но представители авиакомпании сказали ей ждать следующего рейса. Об этом девушка рассказала в социальной сети «Инстаграм».

«У меня такое впервые и не получается сдерживать своих эмоций — только плакать. Я пришла на посадку: все нормально, хорошо. Сначала мне сказали: „Девушка, подождите“, а потом — „Вы не летите“. Я говорю: „А почему я не лечу?“ Мне ответили, потому что все билеты распроданы. Я говорю: „Как такое возможно, если я тоже купила эти билеты, как и все“. Мне ответили: „Сбой системы, можно улететь только вечером“. У меня теряется целый день»,— сообщила своим подписчикам расстроенная Екатерина.

Представители авиакомпании «Победа», самолетом которой и должна была отправиться девушка, не дали ей никакого документа, подтверждающего, что она действительно имеет право вылететь другим рейсом, не покупая билет снова. Но, к счастью, все обошлось, и Екатерина благополучно добралась до Сочи.

Отметим, в такую же ситуацию попали еще несколько пассажиров того же рейса.

По словам телеведущей, в аэропорту ей объяснили, что авиакомпании часто продают больше билетов, чем есть на самом деле, чтобы потом пассажиры регистрировались платно. И, по словам экспертов, такая схема законна и действует по всей России.