И. о. ректора УралГУФК в Челябинске арестован за взяточничество

За вознаграждение он помог не менее чем двум студентам избежать экзаменов

Исполняющему обязанности ректора университета физической культуры в Челябинске Евгению Черепову предъявлено обвинение в получении взятки от студентов, сообщает Следственный комитет. Он арестован на два месяца, до 30 августа.

По данным полицейских, одно из преступлений он совершил еще на предыдущем месте работы, в 2023/2024 учебном году. Будучи завкафедрой физического воспитания и здоровья института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, он помог студенту, который весь год не ходил на лекции, без проблем «сдать» зачеты и экзамены. Сделано это было за определенное вознаграждение: один студент передал ему около 20 тысяч рублей.

«В этом учебном году фигурант договорился с другим студентом о получении взятки в размере 200 тысяч за совершение в интересах обучающегося незаконных действий, выразившихся в обеспечении внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и выставления гарантированных положительных оценок по текущим заданиям, предусмотренным учебным планом, без фактической их сдачи при проведении текущего контроля успеваемости без фактической явки указанного лица для сдачи зачетов и экзаменов до окончания обучения в указанном образовательном учреждении», — рассказали в СКР.

Черепову предъявлено обвинение по части 3 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

На рабочем месте и дома у обвиняемого прошли обыски, изъяты документы, жесткие диски и компьютеры. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.