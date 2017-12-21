/ Последователи «Хранителей фиолетового пламени» организовали незаконные встречи на ЧТЗ

Миссионеры своей деятельностью привлекли внимание правоохранителей.

Последователей американского культа обнаружили на Южном Урале. Миссионерская деятельность осуществлялась в целях исповедания и распространения веры «Вознесенные Владыки — Хранители фиолетового пламени». Встречи проходили по соседству с мировыми судьями в одно из офисных помещений по улице Героев Танкограда на ЧТЗ.



Из объяснений местной жительницы, организовавшей религиозную группу, следует, что она является последователем религиозного учения, которое основано в 1956 году Марком и Элизабет Клэр Грофет в США. Данное учение объединяет несколько религий, священными книгами являются Библия, Учения Вознесенных Владык. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Отметим, что решением мирового судьи лицо, организовавшее деятельность религиозной группы, привлечено к административной ответственности за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

