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/ Последователи «Хранителей фиолетового пламени» организовали незаконные встречи на ЧТЗ

Последователи «Хранителей фиолетового пламени» организовали незаконные встречи на ЧТЗ

Миссионеры своей деятельностью привлекли внимание правоохранителей.
21.12.2017
  |  Происшествия

Последователей американского культа обнаружили на Южном Урале. Миссионерская деятельность осуществлялась в целях исповедания и распространения веры «Вознесенные Владыки — Хранители фиолетового пламени». Встречи проходили по соседству с мировыми судьями в одно из офисных помещений по улице Героев Танкограда на ЧТЗ.

Из объяснений местной жительницы, организовавшей религиозную группу, следует, что она является последователем религиозного учения, которое основано в 1956 году Марком и Элизабет Клэр Грофет в США. Данное учение объединяет несколько религий, священными книгами являются Библия, Учения Вознесенных Владык. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что решением мирового судьи лицо, организовавшее деятельность религиозной группы, привлечено к административной ответственности за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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