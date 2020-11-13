Густой столб дыма напугал жителей посёлка Полетаево

Горел полигон ТБО.

12 ноября жители посёлков Полетаево и Кайгородово увидели густой столб дыма со стороны мусорного полигона. Оказалось, что действительно горел мусор и силами местных работников пожар было не потушить. На место выехали сотрудники МЧС.

«Работали 10 человек личного состава и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также экоактивисты, которые находились в непосредственной близости от пожара, заявили, что пожарным помогали экскаватор и бульдозер от местных организаций. Огонь был довольно быстро локализован.