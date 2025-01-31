ГУ МВД по Челябинской области будет принимать решения о выдворении мигрантов, включенных в специальный реестр

Акцентировано внимание и на сроках пребывания иностранных граждан

С 5 февраля в России вступят в силу новые меры по регистрации высылки и контролю за мигрантами. Принятие решения о выдворении иностранцев будет теперь в компетенции органов внутренних дел РФ, а не судов, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Режим высылки будет включать ограничения для мигрантов, попавших в реестр: им будет запрещено открывать бизнес, приобретать недвижимость и транспорт, заключать брак, а также менять место жительства без разрешения. Если иностранец законно получает основания для пребывания в России, он будет исключен из реестра.

Кроме того, у иностранцев не будет возможности использовать фиктивные браки или отцовство для получения миграционного статуса. С 25 января 2025 года, если мигрант заключит брак с гражданином России, им необходимо будет совместно жить не менее трех лет или иметь общего ребенка, рожденного в браке.

«Срок пребывания иностранных граждан не должен превышать 90 дней с начала календарного года», — уточнили в ГУ МВД по региону.

В полиции также отметили, что на протяжении ряда лет сохраняются основные цели въезда иностранцев на территорию Челябинской области: это частные визиты (около 47%) и трудовая деятельность (порядка 33%). Оставшаяся же часть приходится на служебные визиты граждан других государств.