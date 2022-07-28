В ГУ МВД прокомментировали задержание в Челябинске сотрудника полицейского наркоконтроля

Руководители майора Дубровина могут быть наказаны по результатам служебной проверки

Руководство ГУ МВД по Челябинской области выступило с заявлением по поводу задержания замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков Артема Дубровина. Руководство полиции Южного Урала заявляет, что по результатам служебной проверки майор может быть уволен из органов, а его руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального ГУ МВД.



«Сотрудник ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемый в противоправном деянии, в настоящее время отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сотрудниками подразделения собственной безопасности полицейского главка проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренную законом ответственность. Его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность. Сотрудникам, порочащим честь мундира, не место в полиции. Руководство областного ГУ занимает принципиальную позицию по этому вопросу и постоянно принимает меры по искоренению таких сотрудников в собственных рядах», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, ранее собственные источники ИА «Первое областное» в правоохранительных органах сообщили о задержании Артема Дубровина сотрудниками регионального УФСБ совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области. Офицеру вменяется получение нескольких взяток на общую сумму около 300 тысяч рублей за покровительство неким лицам, занимающимся незаконным оборотом наркотиков и сильнодействующих веществ.