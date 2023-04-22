Грузовой поезд повредил контактные сети на станции в Челябинской области

На месте проводят восстановительные работы

Сегодня, 22 апреля, днем на станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги грузовой поезд повредил контактные сети и обесточил станцию. На место выехал златоустовский транспортный прокурор, проводится проверка, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Известно, что грузовой поезд 2110 повредил контактные сети токоприемником. На станции отключено электричество. Пострадавших нет. Движение организовано тепловозами.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц»,— уточнили в ведомстве.