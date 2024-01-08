Грузовой поезд протаранил автомобиль в Челябинской области

ДТП произошло на переезде станции Ишалино

Уральская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на железнодорожной станции Ишалино, где грузовой поезд наехал на автомобиль, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент случился в дневное время 8 января. Легковой автомобиль пытался пересечь железную дорогу по переезду, но его сбил проходивший мимо грузовой поезд № 3763.

О пострадавших в этой аварии не сообщается. Движение поездов не нарушено.

Сегодня же под Ашой на автодороге столкнулись грузовик и несколько автомобилей.