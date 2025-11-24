Грузовик врезался в забор у школы №46 в Ленинском районе Челябинска

Водитель не поставил машину на ручник

В Челябинске грузовик без водителя начал движение и врезался в ограждение школы №46. Авария произошла в Ленинском районе на перекрестке улиц Новороссийской и Машиностроителей. Госавтоинспекция города расследует дорожно‑транспортное происшествие, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика «Хино» оставил транспортное средство без присмотра, не задействовав стояночный тормоз — ручник. Это привело к самопроизвольному движению автомобиля, который наехал на перила и металлический забор.

После столкновения водитель выполнил маневр, чтобы освободить место происшествия, и сразу остановился. Он находился на месте ДТП вместе с экипажем ДПС и участвовал в оформлении документов.

В результате аварии пострадавших нет. Госавтоинспекция Челябинска обращает внимание водителей на требование пункта 12.8 ПДД РФ: покидать место водителя или оставлять транспортное средство можно только после принятия мер, исключающих самопроизвольное движение автомобиля и возможность его использования в отсутствие водителя.

Инцидент еще раз подчеркивает, насколько важно соблюдать эти правила — даже кратковременное отсутствие контроля за транспортным средством может привести к повреждению имущества и созданию угрозы безопасности на дороге.