Грузовик собрал 4 машины на спуске в Катав-Ивановском районе

В результате ДТП есть пострадавшие

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В Катав-Ивановском районе устанавливаются обстоятельства ДТП с участием пяти автомобилей — одного грузовика и четырех легковушек, сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

Массовая авария на 1645-м километре трассы М-5 «Урал» произошла сегодня, 19 сентября, около полудня.

По предварительным данным, автомобиль Scania под управлением 49-летнего мужчины при движении на спуск перед рекой Юрюзань совершил столкновение с четырьмя попутными легковушками.



В результате ДТП есть пострадавшие. На месте работает несколько экипажей ДПС.

Для легковых машин организован объезд через Юрюзань. Для грузовиков движение организовано через 1643-й и 1646-й километр, обращает внимание Госавтоинспекция.