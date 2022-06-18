Грузовик с полным кузовом провалился под землю в Миассе

Очевидцы сообщают, что асфальт в месте, где произошло ЧП, проваливался давно

Вечером 17 июня в Миассе грузовик провалился под землю во дворе одного из домов по улице Академика Павлова. Как сообщают очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте», «КАМАЗ» с полным кузовом направлялся в соседний двор, где укладывают асфальт.

«Во дворе асфальт укладывали, он развернулся и провалился в теплотрассу. Плиты там „игрушечные“»,— пишут очевидцы в паблике «Инцидент Миасс».

«Видно же, что там перекрытия тепловой камеры»,— написал другой пользователь.

Некоторые комментаторы добавили, что асфальт там проваливался уже давно, поэтому не выдержал огромного веса грузовика.

Известно, что автомобиль спустя некоторое время вытащили, а место, где произошел провал, огородили.