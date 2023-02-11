Грузовик рассыпал щебень в результате ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

На участке трассы ввели реверсивное движение

Сегодня днем, 11 февраля, на трассе М-5 на территории Ашинского района автомобиль «Хендай Крета» столкнулся с грузовиком «Скания» с полуприцепом. В результате на проезжую часть высыпался щебень, который перевозил большегруз. Введено реверсивное движение, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Челябинской области.

Авария произошла около 12:00 на 1568 километре автодороги Москва — Челябинск. По предварительным данным, водитель «Хендай» совершил касательное столкновение с грузовиком, обгоняя его. В результате кроссовер опрокинулся, а дорога оказалась в щебне.

«В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники ДПС вызвали специализированную технику и оказывают содействие по ликвидации последствий происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение»,— уточнили в ведомстве.

Сегодня в Миассе в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали четыре человека. Одного из пострадавших пришлось деблокировать из авто с помощью специальных инструментов.