Грузовик протаранил трактор на трассе в Челябинской области

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь

Сегодня, 20 мая, на территории Сосновского района Челябинской области грузовик с полуприцепом протаранил трактор. В результате второму участнику ДТП потребовалась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 10:15 на 38 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу». 49-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес Бенц» с полуприцепом, не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с движущимся попутно трактором «Беларус».

В результате 60-летнему водителю трактора оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация ему не потребовалась.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.