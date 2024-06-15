Грузовик опрокинулся в Челябинске

Водителю оказали медпомощь

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Сегодня, 15 июня, днем в Челябинске опрокинулся грузовой автомобиль «МАН». В результате пострадал водитель авто, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 14:35 около дома № 2 по Свердловскому проспекту. 43-летний водитель большегруза не справился с управлением на повороте, в результате машина опрокинулась.

«Водителю оказали необходимую медицинскую помощь. Все обстоятельства выясняются»,— уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, водитель грузовика ехал на высокой скорости.

Ранее в Челябинской области произошло сразу два смертельных ДТП. Под Саткой погибли мужчина и женщина, находившиеся в легковом автомобиле. Девятилетний пассажир в больнице. В Сосновском районе 82-летний водитель «ВАЗа» врезался в «Тойоту», одна из пассажирок отечественного авто скончалась при транспортировке в больницу. Еще четверо, включая двухлетнего малыша, госпитализированы.